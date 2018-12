Nog niet zo erg als in het westen, maar ook in Overijssel is sprake van een griepepidemie

Het komt vaker voor in deze tijd van het jaar, maar vandaag kwam het nieuws dat Nederland te maken heeft met een griepepidemie. Een beginnende epidemie, maar het is er toch echt eentje, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het valt in Overijssel nog mee blijkt uit de cijfers, maar dat kan natuurlijk nog veranderen.

In de regio Oost-Nederland - Overijssel, Gelderland en Flevoland in dit geval - was er vorige week sprake van 52 mensen met een influenza-achtige ziekte per 100.000 inwoners. Dat is net iets boven de grens van 51 per 100.000 inwoners, de grens tussen wel of geen epidemie. Landelijk was het gemiddelde aantal 70 per 100.000, vooral omdat in het westen van het land veel mensen met klachten waren: ruim 100 per 100.000 mensen.

Langdurig

"Het hoogtepunt is zeker nog niet bereikt, we beginnen net met de epidemie", zegt Michelle Stadlander van GGD Twente. "Vorig jaar was het een langdurige epidemie van 18 weken. Of het nu net zo lang gaat duren is natuurlijk nog niet te zeggen."

En dan geven we elkaar het virus tijdens de feestdagen natuurlijk heel gemakkelijk door. "Mensen zijn dicht bij elkaar deze weken. Zoenen, knuffelen." Besmetten gaat vooral via mond en neus. Hoe voorkom je dat dan? "Hoesten in je elleboog of in je handen. Gebruik papieren zakdoekjes en was je handen regelmatig met water en zeep."

Risico

Vooral voor mensen boven de 60 of mensen met hart- of longziekten lopen een risico. "Ze hebben minder reserves om als ze ziek zijn daartegen te vechten. En weerstand neemt naar mate je ouder wordt ook steeds verder af."