Twenterand onderzoekt haalbaarheid nieuw sport- en beweegpark in Vriezenveen

Een overdekt zwembad, ruimte voor binnensport, centrale horeca en multifunctionele ruimten. Dat moet een nieuw 'sport- en beweegpark Het Midden' in Vriezenveen gaan bieden. De gemeente Twenterand onderzoekt of de komst van zo'n park haalbaar is.

Het plan is een initiatief van vijf Vriezenveense sportverenigingen en scholengemeenschap 't Noordik. Wethouder Mark Paters omarmt het. "Het is mooi dat het van onderaf is ontstaan en het sluit aan bij ons plan om een nieuw zwembad te bouwen. Zo kunnen wij zaken aan elkaar knopen."

Woningbouw

Volgens het plan maken de huidige semi-permanente sporthal en het zwembad De Stamper plaats voor nieuwbouw, even verderop. Op de oude locatie van het bad en de hal kunnen woningen worden gebouwd. De verkoop van de grond hiervoor levert geld op waarmee het centrum deels bekostigd kan worden.

24/7

Het idee is dat de accommodatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week open is en diverse activiteiten biedt. Paters: "Wandelen, fietsen, zwemmen; alles moet er kunnen. En het staat ook open voor bijvoorbeeld een sportschool en een fysiotherapie-praktijk."

Onderzoek

De komende tijd wordt onderzocht of het financieel haalbaar is. Het onderzoek moet in de zomer van 2019 afgerond zijn.