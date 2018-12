Jaap Stam: "Kom niet om koffie te drinken, we moeten resultaat boeken"

Jaap Stam is blij om weer terug te zijn op het oude nest en de nieuwe trainer van PEC Zwolle ziet het als een uitdaging om de club te behouden voor de eredivisie. "Dit is natuurlijke een mooie stap. Maar ik ben hier niet terug om een bakje koffie te drinken en te lachen met iedereen die ik al ken. Ik kom om te bouwen en resultaat te boeken. We moeten natuurlijk nog een paar plaatsen omhoog en hopelijk met wat versterkingen", is Stam duidelijk bij zijn presentatie.

"Ja, je wilt natuurlijk een aantal spelers erbij hebben. Het liefst in elke linie eentje. We zijn hierover ook in overleg geweest en Gerard (Nijkamp red.) is ook hard bezig om dit voor elkaar te boksen", besluit Stam.

Terug bij PEC

Stam -die als voetballer al in de provinciehoofdstad actief was- begon zijn trainerscarrière ook bij PEC, waar hij tussen 2009 en 2013 als teammanager, trainer van de beloften en als assistent-coach bij het eerste elftal werkzaam was. Daarna vertrok hij om bij Ajax te werken.

Reading

De laatste jaren was Stam werkzaam in de Engelse Championship. Het lukte hem net niet om Reading naar de Premier League te brengen. In de finale van de play-offs op Wembley verloor hij met zijn elftal na het nemen van strafschoppen van Huddersfield Town.