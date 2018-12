Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koeien een plezier doen en op een duurzame manier van je kerstboom af in de Vinkenbuurt Kerstboom compost (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Op een duurzame manier de kerstboom opruimen en ook nog eens wat koeien blij maken. Het kan in de Vinkenbuurt, een buurtschap bij Ommen. Kerstbomen worden daar in de versnipperaar gegooid en de naalden en houtresten vormen een nieuw bed voor de koeien in de stal.

Vorig jaar experimenteerde boer Pieter Koonstra daar voor het eerst mee en dat beviel goed. "We kregen toen enthousiaste reacties en daarom hebben we besloten het dit jaar weer te doen", zegt hij. "Het is een mooie duurzame eindbestemming voor de kerstboom." Bedding "De snippers zijn een mooie droge bedding voor de koeien. Het is een soort energie en de bodem wordt warm. De koeien vinden dat heerlijk." Het bed wordt ongeveer zeventig centimeter dik. De kerstboomresten worden vermengd met de houtsnippers die Koonstra doorgaans gebruikt. "Het werkt net als een open haard. Als die brandt, dan hoef je er maar een beetje hout op te gooien en dan brandt het vuur verder. Dus in januari en februari hoef ik maar enkele houtsnippers erop te gooien." Geen maximum De boer geeft aan dat er geen maximum aantal zit aan het aantal bomen dat kan binnenkomen. "Vorig jaar hadden we ongeveer 150, maar 300 kan zeker. Dan hoef ik in januari en februari geen houtsnippers bij te kopen." Waar moeten de bomen heen? Bomen kunnen op 5 januari worden afgeleverd op de boerderij aan de 3e Schansweg in de Vinkenbuurt. Liever niet eerder: "Het is organisatorisch niet heel handig wanneer ik al veel eerder al die bomen krijg. Mijn normale werk gaat ook gewoon door en op 5 januari komt de versnipperaar en zijn er mensen om mij te helpen." Mensen kunnen in ruil voor een boom tien procent korting krijgen op kaas, of een emmer compost uit de stal meenemen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33