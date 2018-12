Voorzitter Visser over Stam: "Iemand nodig die snel het klappen van de zweep kent"

Adriaan Visser is blij dat PEC Zwolle er snel is uitgekomen met Jaap Stam om de nieuwe trainer van de club te worden. Zwolle heeft snel gehandeld na het ontslag van John van 't Schip.

"Ik heb het al een keer eerder gemeld, er was een aardig interview geweest op zaterdagochtend bij Radio Oost en daar heeft Jaap aangegeven dat hij wel beschikbaar was. Gerard heeft toen op vrijdag gebeld, de dag nadat we afscheid namen van John, omdat het ons eigenlijk wel een hele goede kandidaat leek."

Klappen van de zweep

Hij legt uit waarom Zwolle voor Stam kiest: "Wij komen toch in een periode van een maand of vier waar het er eigenlijk om gaat. Begin mei is de competitie afgelopen en dat betekent dat je in een vorm van crisismanagement terechtkomt. En ik weet dat je dan iemand nodig hebt die heel snel het klappen van de zweep kent en bij voorkeur ook een organisatie kent. Jaap kent de organisatie, die weet hoe wij voetballen. Drie jaar lang is hij hier ook trainer geweest, samen met Art Langeler."

Dip

"We hebben sindsdien veel hoogtepunten gehad en we zitten nu in een dip. Dan val je toch een beetje terug op mensen die je kent. Simpelweg omdat die geen lange inwerkperiode nodig hebben, maar ook vakmatig over elementen beschikken die wij eigenlijk ook zoeken", aldus Visser. In de video het hele interview met de voorzitter.