Wat weet jij nog over 2018 - speel de nieuwsquiz! Wat weet jij nog over 2018 - speel de nieuwsquiz! (Foto: RTV Oost)

Waar kwam de Expeditie Robinson-winnaar van dit jaar vandaan? Wiens kunstwerk belandde bij de Zwolse kringloop? En welke discoblessure liep de spits van Lettele 1 op? Wat weet jij nog over het nieuws van afgelopen jaar? We hebben 2018 gevat in dertig vragen: hoeveel heb jij er goed?

Zie je geen quiz? Speel hem hier.