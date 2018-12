Inbrekende YouTubers: "Avonturenpark slecht beveiligd"

Avonturenpark Hellendoorn is slecht beveiligd, dat zegt de groep YouTubers die zichzelf 'Urbex Kaoclan' noemt. In hun video is te zien dat de groep 's nachts door het park loopt.

In de ruim twintig minuten durende video zeggen ze: "We hebben hier een dik uur gelopen. Langs camera's, door tunnels, in attracties... Er is niets gebeurd."

'Makkelijk te betreden'

Het avonturenpark is al vaker slachtoffer geweest van indringers. Een van de bekendste is uit 2015. Toen drong StukTV binnen in het park.

Dat is ook de reden geweest voor dit bezoek, vertelt een teamlid van het kanaal: "In 2015 blies het park hoog van de toren na de video van StukTV. We zijn nu jaren later en het is er absoluut niet moeilijker op geworden."

"Het park opent in april weer voor het publiek, er wordt nu onderhoud uitgevoerd. Als wij het kunnen, kunnen anderen het ook. Dat willen we laten zien en zorgen dat het park maatregelen kan nemen."

Antwoord park

In een reactie aan de website Loooping.com zegt een woordvoerder van het attractiepark dat de YouTubers 'enorm geluk' hebben gehad. Inhoudelijk ingaan op de video wil hij niet: "Hoe meer aandacht ze krijgen, hoe populairder ze worden. En dan gaan ze nog vaker van dit soort ongein uithalen."

Mogelijk wordt er wel aangifte gedaan bij de politie.

Niet eerder laten weten

De groep heeft ervoor gekozen het avonturenpark niet van te voren in te lichten: "Dat is niet gebruikelijk in de YouTube-community."

"Binnenkort willen met een bloemetje of een krat bier langs het avonturenpark. Onze excuses aanbieden."