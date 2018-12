Deel dit artikel:













Ronald Mulder wint 500 en mag met Smeekens naar WK, vrouwen missen podium Mulder is erg blij met zijn tijd (Foto: ANP)

Schaatser Ronald Mulder uit Zwolle heeft de 500 meter gewonnen bij de NK afstanden in Heerenveen. In Thialf kwam hij, in een race tegen broer Michel, tot een tijd van 34,60 seconden.

Door de zege plaatst Mulder zich voor de WK afstanden in Inzell, van 7 tot en met 10 februari. Ook regerend wereldkampioen Jan Smeekens mag naar de WK, waar de eerste drie zich voor plaatsen. Hij werd derde in 34,88. De twee Overijsselaars gaan met Dai Dai Ntab (34,72) naar de Duitse plaats. Mulder pakte zijn tweede Nederlandse titel op de 500 meter. In 2011 pakte hij ook het goud. Michel Mulder eindigde met 35,04 op de zesde plek, Thomas Krol uit Deventer werd achtste, Gijs Esders uit Diepenveen dertiende en Thomas Geerdinck uit Hengelo twintigste. Geen tickets vrouwen Op de 1500 meter bij de vrouwen grepen de Overijsselse vrouwen naast het podium en de WK-tickets. Lotte van Beek uit Zwolle werd vierde, Joy Beune vijfde en Carlijn Achtereekte uit Lettele zesde. Vooral voor Beune was het zuur. De Bornse leek af te stevenen op het podium, maar moest in de laatste rit tegen Ireen Wüst inhouden tijdens een wissel. Ze zag Wüst de rit en de afstand winnen. Zij gaat met Antoinette de Jong en Melissa Wijfje naar de WK. Beune moest inhouden tegen Wüst (Foto: ANP) Fotograaf: ANP Beune moest inhouden tegen Wüst Ook geen tickets 5000 meter Op de 5000 meter bij de heren wisten Kars Jansman uit Hellendoorn en Thomas Geerdinck uit Hengelo ook geen startplekken te verdienen. Ze werden respectievelijk zevende en veertiende. De winst ging naar Patrick Roest voor Jorrit Bergsma en Sven Kramer. EK allround en sprint Behalve tickets voor de WK afstanden, zijn er op het NK ook startplekken te verdienen voor de EK allround en sprint in Collabo van komende maand. Die worden verdeeld op basis van een klassement. Voor het allroundtoernooi gaat dat bij de heren om de 1500 en 5000 meter en bij de vrouwen de 1500 en 3000 meter. De sprinttickets worden verdeeld op basis van de resultaten op de 500 en 1000 meter, zowel bij de mannen als de vrouwen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33