Hakim Ezafzafi verlengt en gaat voor achtste seizoen bij Excelsior'31

Hakim Ezafzafi heeft opnieuw zijn contract bij Excelsior'31 verlengd en gaat komend seizoen zijn achtste jaar bij de Rijssense hoofdklasser in.

Ezafzafi is een vaste waarde bij Excelsior en staat dit seizoen op 9 treffers in 15 wedstrijden. Dat is al één meer dan vorig jaar, toen hij 8 keer scoorde in 30 duels. Ezafzafi is de eerste speler die zijn contract verlengt. Eerder deed ook trainer Peter Wesselink dat al.