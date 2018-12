Ook wijkagent Kampen kan niet op zijn fiets blijven zitten in 'beruchte bocht' op IJsselkade

Een wijkagent uit Kampen kon vannacht ook niet op zijn fiets blijven zitten op de rotonde van de Stadsbrug naar de IJsselkade. Hij is niet de enige, vele Kampenaren gingen al onderuit in de 'beruchte bocht'.

De politie Kampen plaatste na de val van de agent een bericht op Facebook. "Ik vraag me echt af hoeveel mensen hier nog moeten vallen voordat de #gemeente #kampen hier passende maatregelen gaat nemen. Rode asfalt is spek glad."

De tekst gaat verder onder de Facebookpost.

Reacties

Veel medestanders reageren op het bericht. Corrie haar man ging ook onderuit op de rotonde. "Hopelijk heeft de agent geen letsel opgelopen. Mijn man is na de val (eind oktober) nog steeds thuis (hersenkneuzing) en schade aan fiets en kleding... Melding gedaan bij politie en gemeente, helaas alleen van de gemeente een korte standaard mail als reactie."

En ook Christa had de gemeente Kampen hier al over bericht. "Ik heb de gemeente ook al geappt na een mevrouw keihard onderuit te hebben zien gaan. Schandalig. Wie leest nou zo'n bordje hoog aan een paal???"

Met een knipoog

Maar er zijn ook andere reacties onder het bericht. "Dat is speciaal gedaan voor de boeven", zegt Yusuf. "Dan vallen ze onderuit en kunnen jullie ze pakken." En Arno heeft er ook een mening over: "Rood is altijd gevaarlijk! ;)."