Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Thomas Krol en Carlijn Achtereekte naar WK afstanden na derde plek Thomas Krol (Foto: ANP)

Schaatser Thomas Krol heeft zich vanmiddag geplaatst voor de 1500 meter van de WK afstanden in Inzell van februari. De Deventenaar werd derde op de NK afstanden in Heerenveen en dat was genoeg voor een ticket. De top drie plaatst zich namelijk voor de WK.

Krol kwam tot een tijd van 1.44,74. Kjeld Nuis werd Nederlands kampioen in 1.44,02 en het zilver ging naar Patrick Roest in 1.44,20. Gijs Esders uit Diepenveen eindigde met 1.47,48 op de achtste plek. Ook ticket Achtereekte Bij de vrouwen plaatste Carlijn Achtereekte zich voor het WK op de 3000 meter. Ze eindigde als derde in 4.01,77. De olympisch kampioene zag Antoinette de Jong winnen in 4.00,64 en Ireen Wüst werd tweede met een tijd van 4.01,29. Joy Beune uit Borne eindigde op plek zes. Carlijn Achtereekte (Foto: ANP) Fotograaf: ANP Carlijn Achtereekte mag naar de WK afstanden en EK allround EK allround en sprint Behalve tickets voor de WK afstanden, zijn er op het NK ook startplekken te verdienen voor de EK allround en sprint in Collabo van komende maand. Die worden verdeeld op basis van een klassement. Voor het allroundtoernooi gaat dat bij de heren om de 1500 en 5000 meter en bij de vrouwen de 1500 en 3000 meter. Achtereekte plaatste zich, samen met De Jong en Wüst voor dat EK. Bij de mannen deed namens Overijssel alleen Thomas Geerdinck uit Hengelo aan beide afstanden mee, hij kwam echter niet in de buurt van het podium. De sprinttickets worden verdeeld op basis van de resultaten op de 500 en 1000 meter, zowel bij de mannen als de vrouwen. 500 meter vrouwen Eerder vanmiddag werd de 500 meter bij de vrouwen verreden. Lotte van Beek uit Zwolle was de enige Overijsselse, ze eindigde op de dertiende plek. Janine Smit pakte de winst, voor Letitia de Jong en Jutta Leerdam. Morgen is de laatste dag van de NK. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Ronald Mulder wint 500 en mag met Smeekens naar WK, vrouwen missen podium