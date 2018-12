Grote opkomst bij begrafenis Hanna Kulhan: "Hij was slim en spontaan"

Duitsland, Nederland, Zwitserland en ook bijvoorbeeld Engeland. Overal kwamen de mensen vandaag vandaan om aanwezig te zijn bij de begrafenis van Hanna Kulhan op de begraafplaats van het Syrisch Orthodoxe klooster in Glane. Kulhan was in 1965 de eerste Turks-Aramese gastarbeider in Nederland en één van de grondleggers van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Overijssel.

Als gastarbeider kreeg Kulhan ruim een halve eeuw geleden een baan in de fabriek van Stork. In 1977 was hij een van de oprichters van de eerste Syrisch-Orthodoxe kerk in Europa. Bovendien zorgde hij ervoor dat het eerste bijbehorende bisdom zich vestigde in Hengelo.

"Slimme, spontane man"

Semun Turan, één van de bezoekers op de begrafenis, wil Kulhan het liefst omschrijven als een slimme, maar ook vooral spontane, man. "Ik ken hem al sinds de 1977, hij wist altijd goed met mensen om te gaan en heeft ons ook geholpen om hier te vestigen."

De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap is hecht, ondanks dat iedereen verspreid is over het hele land. "Dat komt doordat we elkaar elke keer weer zien bij bijvoorbeeld begrafenissen. Of je nou in Amsterdam woont of ergens in Duitsland, uit respect kom je een laatste eer bewijzen aan de overledenen.