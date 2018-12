Deel dit artikel:













Dode en gewonde bij frontale botsing auto's in Zwolle Gewonden bij botsing in Zwolle (Foto: Stefan Verkerk) Gewonden bij botsing in Zwolle (Foto: Stefan Verkerk) Gewonden bij botsing in Zwolle (Foto: Stefan Verkerk)

Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Een inzittende van de andere auto raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur in de bocht van de Ordelseweg, vlak bij de oprit van de N340 naar de A28. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De overleden vrouw zat als bijrijder in één van de auto's.