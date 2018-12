Dode en gewonden bij frontale botsing auto's in Zwolle

Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur in de bocht van de Ordelseweg, vlakbij de oprit van de N340 naar de A28. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.



Of de vrouw door het ongeluk om het leven is gekomen of onwel is geworden, is niet bekend.