Doneeractie opgezet voor voormalig GA Eagles-spits Leon de Kogel na zwaar ongeval

Supporters van FC Utrecht zijn een doneeractie begonnen om voormalig Go Ahead Eagles-aanvaller Leon de Kogel te helpen bij zijn financiële problemen, weet RTV Utrecht. Die problemen kwamen er na zijn zware auto-ongeluk van afgelopen zomer.

De Kogel werd toen als bijrijder van een taxi op Malta vol aangereden en vreesde even voor zijn leven. Inmiddels is hij op de weg terug en loopt hij weer met krukken, maar nu beginnen de financiële problemen. Dat liet hij onlangs weten in een interview met Voetbal International. Zijn club UE Cornella maakt sinds het ongeluk geen salaris meer over en daarnaast reageert de verzekeringsmaatschappij van de taxichauffeur nergens op. De Kogel moest de kosten voor het ziekenhuis en de ambulancevlucht direct zelf betalen. Hij gaf daarmee zijn laatste spaargeld uit.

Doneeractie

"Het is heel triest wat hem allemaal gebeurt en hoe het vervolgens uitpakt. Ik kon het daarom niet over mijn hart verkrijgen om hem niet te helpen", vertelt initiatiefneemster Carolien van Meel tegen RTV Utrecht. De doneeractie bracht op het moment van schrijven van dit artikel al ruim 4700 euro op. Wil je ook doneren? Dat kan hier. De actie blijft een maand online staan.

Benefietwedstrijd

Als het aan Van Meel ligt, blijft het niet bij alleen de actie. "Ik heb FC Utrecht al benaderd met de vraag of er een benefietwedstrijd kan worden gespeeld, en ook de supportersvereniging van Go Ahead Eagles ingeschakeld. Iedereen is bereid om een steentje bij te dragen."