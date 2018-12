Brons voor Achtereekte op 5000 meter, maar geen WK-ticket

Schaatster Carlijn Achtereekte uit Lettele heeft naast de WK-tickets gegrepen op de 5000 meter bij de NK afstanden in Heerenveen. Ze werd derde, maar er gaan er slechts twee naar Inzell.

Achtereekte kwam in de eerste rit tot 6.56,06 minuten. Esmee Visser won in 6.49,49 en Carien Kleibeuker werd tweede in 6.53,97. Waar op de andere afstanden drie schaatsers naar de WK afstanden mogen, zijn dat er op de vijf kilometer maar twee. Ineke Dedden uit Wanneperveen reed 7.02,68 en werd vijfde.

Programma

Hierna staat de 10.000 meter bij de heren op het programma. Daar is Overijssel vertegenwoordigd door Kars Jansman uit Hellendoorn. Later op de dag wordt nog de 1000 meter voor dames en heren verreden. Daar wordt niet alleen gestreden om de nationale titel en een plek op de WK afstanden, maar ook nog de EK sprint.