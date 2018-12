Man moet onder bedreiging van vuurwapen door Hengelo rijden

Een man heeft gisteravond enige tijd onder bedreiging van een vuurwapen rond moeten rijden door Hengelo. Na het doen van boodschappen stapte een nog onbekende man bij het slachtoffer in de auto en werd de bestuurder onder schot gehouden.

De gijzeling vond zaterdagavond rond tien over half zeven plaats aan de Willem de Mérodestraat. Toen de man in zijn rode Mazda CX-3 stapte, stapte er aan de passagierszijde een man in die hij niet kende. De man bedreigde de bestuurder met een vuurwapen en dwong de bestuurder weg te rijden in de richting van de P.C. Hooftlaan.



Er werd vervolgens rond gereden in de wijk Groot-Driene, in elk geval omgeving P.C. Hooftlaan, Brederostraat en Reviusstraat. Tijdens de rit zijn er meerdere stops geweest.



Worsteling

Bij één stop ontstond een worsteling tussen de bestuurder en de man, maar werd er wel weer verder gereden. Vermoedelijk stapte de verdachte op de Reviusstraat, vlak voor de kruising met de Laan van Driene, uit en sloeg hij op de vlucht.





Signalement

De dader was een man van mogelijk Antilliaanse afkomst. Hij was tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij was gekleed in een donkere broek en droeg een zwarte capuchon met daaronder mogelijk een pet. Hij sprak keurig Nederlands met vermoedelijk een Antilliaans accent.



De politie zoekt getuigen.