Thomas Krol mag ook op 1000 meter naar WK afstanden en plaatst zich voor EK sprint

Schaatser Thomas Krol uit Deventer is tweede geworden op de 1000 meter tijdens de NK afstanden in Heerenveen. Daarmee verdiende hij zijn tweede ticket voor de WK afstanden. Op de 1500 meter pakte hij ook al een ticket.

Kjeld Nuis won de kilometer in 1.08,16, Krol reed 1.08,26 en Kai Verbij werd derde in 1.08,54. Het podium van de 1000 meter plaatste zich, door een gecombineerd klassement met de 500 meter van vrijdag, voor de EK sprint in Collalbo.

Geen WK en EK-ticket Van Beek

Bij de vrouwen werd Lotte van Beek zesde op de 1000 meter. Ireen Wüst won daar, Antoinette de Jong werd tweede en Jutta Leerdam eindigde op plek drie. Die laatste mag met Sanneke de Neeling en Letitia de Jong naar de EK sprint.