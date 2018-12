Deel dit artikel:













Zwolse (87) overleden bij ongeluk, man uit Zuid-Afrika aangehouden Dode bij ongeluk in Zwolle (Foto: Stefan Verkerk)

Het slachtoffer van de frontale botsing tussen twee auto's in Zwolle is een 87-jarige vrouw uit Zwolle. Ze zat als bijrijder in de auto. De bestuurder van de andere auto, een 53-jarige man uit Zuid-Afrika is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur op de Ordelseweg, vlak bij de oprit van de N340 naar de A28. De vrouw zat met een 87-jarige man in de auto, toen de tegemoetkomende auto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft kwam en frontaal op het stel uit Zwolle botste.



De 87-jarige man raakte bij de botsing gewond, net als een 50-jarige vrouw uit Zuid-Afrika. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In Zuid-Afrika wordt links gereden, in tegenstelling tot in Nederland. Of dat te maken heeft met het ongeluk, is niet bekend.