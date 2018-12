Wild sluit NK baan af met derde goud, brons Van den Berg op keirin

Kirsten Wild heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn haar derde gouden medaille in de wacht gesleept. Op de scratch maakte ze haar status als regerend wereldkampioene helemaal waar. Wild won voor Amy Pieters en Lorena Wiebes.

De 36-jarige Zwolse had vrijdag al de nationale titel veroverd op de puntenkoers waarin ze Pieters aftroefde. Zaterdag was ze samen met Pieters de beste op de koppelkoers. Roy van den Berg uit Kampen werd derde op keirin. Hij zag in de finale Harrie Lavreysen de Nederlandse titel pakken. Matthijs Büchli werd tweede.