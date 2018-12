Deel dit artikel:













Na massastart bij NK gaat het meer over opstootje tussen Hekman en Schouten dan winnaar Gary Hekman (Foto: Pro Shots)

Na afloop van de massastart op de NK afstanden in Heerenveen ging het meer over het opstootje tussen Gary Hekman uit Kampen en Simon Schouten dan over de winst van Douwe de Vries.

In de laatste bocht gingen Hekman en Schouten onderuit en daarna kwam het tot een handgemeen. Daarbij was er wat duw- en trekwerk en zelfs een kleine kopstoot. Na het bestuderen van de beelden werd Hekman aangewezen als de schuldige van de de valpartij. Het is niet de eerste keer dit jaar dat het onrustig is in het marathonpeloton. Vooral tussen de ploegen van Hekman (AB Vakwerk) en Schouten (Royal A-Ware) botert het al langer niet. Bekijk hier de beelden van het opstootje.