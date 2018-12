Deel dit artikel:













Automobilist botst tegen twee geparkeerde auto's in Hengelo Automobilist botst tegen twee geparkeerde auto's in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens) Automobilist botst tegen twee geparkeerde auto's in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens)

Een automobilist is vanochtend tegen twee geparkeerde auto's gebotst in Hengelo. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 05.45 uur op de Geerdinksweg, vlakbij het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De man reed waarschijnlijk te hard. Een bergingsbedrijf heeft de auto, die total loss raakte, weggesleept.