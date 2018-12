Glazen Huis Gramsbergen zamelt recordbedrag in (Foto: Eigen foto)

Glazen Huis Gramsbergen heeft dit jaar bijna 54.000 euro opgebracht. Hierbij lieten vier mensen zich opsluiten in een Glazen Huis om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte ALS.

In het huis zaten drie radiomakers en een bijzondere gast; Charissa, een Rotterdamse die zelf lijdt aan een bijzondere variant van ALS. De groep liet zich op Tweede Kerstdag opsluiten en kwam er gisteravond om 22.00 uur weer uit. In de tussentijd aten zij niets.

Mensen konden onder meer geld doneren door te bieden op platen, die dan door de dj's in het huis werden afgespeeld. Het exacte eindbedrag is 53.906 euro. En daarmee is het record, dat vorig jaar werd behaald, verbroken. Toen werd 52.661 euro ingezameld.