Aantal inwoners stijgt flink in de Kop van Overijssel, Zwolle, Salland en Vechtdal

In het onderzoek van het CBS wordt gekeken naar de stijging van het aantal inwoners ten opzichte van het onderzoek een jaar geleden.

Stijgers

In de onderstaande tabel zijn de grootste stijgers in Overijssel te zien. (5%, of meer)

Staphorst 10,8% Ommen 10,6% Zwolle 9,9% Dalfsen 9,6% Raalte 8,9% Kampen 8,8% Enschede 5%

Enschede springt eruit in Twente, Oldenzaal daalt

In Twente is er nauwelijks sprake van een stijging, maar Enschede is daar een uitzondering op. In die gemeente is het aantal inwoners gestegen met 5%.

De gemeenten Twenterand, Haaksbergen en Oldenzaal zijn juíst dalers in het bevolkingsonderzoek, het aantal inwoners daalde daar met respectievelijk 3,1%, 1,4% en 2,9%.

Kaart van Overijssel (Blauw stijgers, oranje dalers) (Foto: CBS)