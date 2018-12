Deel dit artikel:













Kijk terug: zo viert Overijssel oudjaarsdag Liveblog: Carbidschieten in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Het is de laatste dag van het jaar en dat gaat gepaard met allerlei tradities in onze provincie: carbidschieten, oliebollen bakken en ga zo maar door. Wij gaan met verslaggevers de provincie in en dat kan je allemaal volgen in dit liveblog. Ben je aan het carbidschieten? Of heb je andere tradities? Laat dat vooral weten! Stuur een WhatsAppje met een leuke foto of video en dan plaatsen wij dat vervolgens hieronder.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33