Afgelopen tien jaar niet zo veel drugsdumpingen in Oost-Nederland als in 2018

Opnieuw meer drugsdumpingen in Oost-Nederland (Foto: Hof van Twente Fotografie)

Opnieuw is het aantal drugsdumpingen toegenomen in Oost-Nederland. Dit jaar werden er 55 keer vaten met drugsafval gevonden, tegenover 44 vorig jaar.

Het aantal drugsdumpingen neemt al tien jaar enorm toe in Oost-Nederland, zei de verantwoordelijk rechercheur van de politie eerder dit jaar. De eindejaarscijfers onderstrepen dit: in 2016 waren er 25 dumpingen, in 2017 waren het er 44 en dit jaar 55.

Moeilijk verklaren

De constante stijging is moeilijk te verklaren. "Het zou kunnen dat er meer drugs worden gemaakt", zegt politiewoordvoerder Henk Kremer. "Dat kan in Oost-Nederland zijn, maar dat hoeft niet per se."

Kremer legt uit: "Dat er meer gedumpt wordt in Overijssel, betekent niet dat er meer wordt geproduceerd in Overijssel. "Dumpers houden zich niet aan provinciegrenzen", aldus Kremer.

Niet voorkomen

Drugsdumpingen kun je niet voorkomen, legt Kremer uit: "We kunnen niet de hele dag achter busjes aanrijden. Wat wél kan, is de vaten onderzoeken op sporen en vervolgens de herkomst achterhalen."

Of zo'n sporenonderzoek al geleid heeft tot arrestaties, is nog niet bekend. In januari worden de definitieve cijfers door de politie gepresenteerd.