Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser in Hengelo mishandeld en beroofd door groep jongens Politie (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Een jongeman is in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag mishandeld en beroofd, toen hij fietste in de buurt van het station in Hengelo. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

De politie omschrijft de zaak als een 'laffe straatroof'. In de Europatunnel stond een groep jongens het slachtoffer rond 02.00 uur op te wachten. De jongen was op dat moment alleen en onderweg naar huis. De daders trokken de jongen van zijn fiets en sloegen hem meerdere keren op zijn hoofd. Daarna gingen de daders ervandoor met onder andere de telefoon en de fiets van het slachtoffer. Signalement De politie is op zoek naar de daders. Een van hen is een blanke man van ongeveer twintig jaar en 1.75 meter lang. Hij droeg een pet met daarover een capuchon en donkere kleding. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33