Jongen met masker gooit vuurwerk naar binnen bij McDonald's in Enschede

Een jongen heeft zondagavond een stuk vuurwerk afgestoken en bij de McDonald's in het centrum van Enschede naar binnen gegooid. De dader had een wit masker op. Er vielen geen gewonden.

Op Dumpert staat een video waarin te zien is hoe de jongen een stuk vuurwerk aansteekt en de McDonald's aan de Kalanderstraat ingooit. Vervolgens rent de dader weg. Degene die het heeft gefilmd rent met hem mee. Vervolgens klinkt een harde knal.

Geschrokken

Een medewerker van het McDonald's-filiaal bevestigt wat er is gebeurd. "Ik weet nog niet of we aangifte gaan doen. Er is in ieder geval geen schade en er zijn ook geen gewonden gevallen. De mensen die op dat moment binnen waren, zijn vooral heel erg geschrokken."

Al meer dan 50.000 mensen bekeken het filmpje. Veel kijkers reageren geschrokken. 'Ik noem dit gewoon een terroristische daad' en 'idioten' is een greep uit alle reacties.