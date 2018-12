Deel dit artikel:













Eindejaarsdrukte bij vuilstort in Hengelo Drukte bij de vuilstort in Hengelo (Foto: RTV Oost) Drukte bij de vuilstort in Hengelo (Foto: RTV Oost) Drukte bij de vuilstort in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Met een opgeruimde zolder het nieuwe jaar in, of gewoon het laatste tegoed van de kaart op maken. Traditiegetrouw is het vandaag weer een drukte van belang bij de vuilstort in Hengelo.

Met een opgeruimde zolder het nieuwe jaar in, of gewoon het laatste tegoed van de kaart op maken. Traditiegetrouw is het vandaag weer een drukte van belang bij de vuilstort in Hengelo.

In een file tot aan de poort staan mensen te wachten tot ze aan de beurt zijn. Het is de laatste dag waarop de tarieven van 2018 gelden voor het storten van grof vuil. Wie een kleine hoeveelheid afval kwijt wil op het milieupark kan dat nu nog gratis doen. Vanaf morgen geldt ook voor een klein beetje het minimumtarief van 1,50 euro.