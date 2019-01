Geheim rapport omstreden zorgbureau: veiligheid in geding omdat incidenten in doofpot verdwenen

De sociale recherche heeft haar bevindingen en vernietigende conclusies vastgelegd in een geheime notitie die in handen is van RTV Oost. Bij Victorie worden probleemjongeren begeleid.

Tonnen spoorloos

Zoals eerder gemeld heeft onderzoek door de sociale recherche uitgewezen dat er bij het Almelose zorgbureau de afgelopen jaren tonnen zijn verdwenen. Tegelijk blijkt uit een analyse dat directeur Nina B. in circa drieënhalf jaar tijd in totaal 703 keer het casino bezocht. Daarvan werd ze 115 keer samen met een cliënt gesignaleerd. Haar casinobezoek liep dusdanig de spuigaten uit dat Holland Casino haar een landelijk casinoverbod oplegde. Volgens de beveiliging van Holland Casino had ze voor tonnen vergokt. Haar vorige accountant verklaarde tijdens de rechercheverhoren dat ze soms met 4 à 5 pinpassen van haar diverse bedrijven op pad ging. Volgens een naaste medewerker had Nina een Diamond Card: de meest exclusieve ledenkaart die allerlei privileges biedt.



Borstvergroting

Ook blijkt uit onderzoek dat de directeur cliënten fêteerde - en volgens haar personeel op die manier 'omkocht' - met allerlei luxe cadeaus, waaronder dure trainingspakken, sportschoenen en een Louis Vuitontas. Bovendien zouden van zorggeld zelfs een borstvergroting en botox-fillers zijn betaald.



Niet op hoogte verplichte calamiteitenregeling

Tijdens de verhoren rolden de gemeentelijke rechercheurs meermalen van de ene verbazing in de andere. Toen Nina B. aan de tand werd gevoeld hoe ze omgaat met de zogenoemde calamiteitenmelding, antwoordde ze tot ontsteltenis van haar ondervragers: “Het zegt mij één, twee, drie niets, calamiteitenmelding. Is dit iets standaards?” Waarop ze eraan refereert dat ze goede contacten onderhoudt met de wijkagent.



Wettelijk is echter geregeld dat zorgaanbieders verplicht zijn om calamiteiten te melden, zo valt in het rapport te lezen.

Kritische noot casinogedrag

Daarbij wijzen de gemeentelijke rechercheurs er in hun rapportage fijntjes op dat het nachtelijke casinogedrag van B. "de veiligheid van de cliënten indirect behoorlijk in het geding brengt”. Bij problemen kan dat leiden tot onveilige situaties, aldus het rapport. “B. kan nooit op tijd (binnen 10 minuten) bij een calamiteit zijn als zij in de nachtelijke uren in het casino zit. Dat zij zelfs cliënten meenemen naar het casino kan haar zwaar worden aangerekend als het op veiligheid aan komt”, aldus de gemeentelijke rechercheurs.





Tekst gaat door onder foto.

De directrice van zorgbureau Victorie werd met cliënten in het casino gesignaleerd (Foto: RTV Oost)

'Incidenten in de doofpot'

Volgens naaste medewerkers werden veel gewelddadige incidenten door de leiding van Victorie bewust in de doofpot gehouden. De sociaal rechercheurs komen na onderzoek tot de conclusie dat veel incidenten niet werden gemeld. In de geheime notitie wordt onder meer melding gemaakt van een ernstig voorval rond de motorclub Saudarah (een supportclub van Satudarah). Daarbij bedreigden twee leden van de motorclub personeel en cliënten. Een cliënt had aangifte gedaan van mishandeling: hij wilde geen lid meer zijn van Saudarah en daar was ruzie over ontstaan.

“Dit incident is zelfs niet eens gemeld bij de politie. (…) Gezien de vele politiemeldingen kan niet worden gesteld dat Victorie de veiligheid hoog in het vaandel heeft”, aldus de gemeentelijke rechercheurs. Ook was de gemeenschappelijke 'huiskamer' aan de Ootmarsumsestraat verre van veilig. Dit vanwege de "cliënten met verschillende zorgvelden", zo schrijven de sociaal rechercheurs.

Vrouwelijke cliënt met pistool

In het rapport wordt verder melding gemaakt van een pistool dat bij een vrouwelijke cliënt werd gevonden. Volgens een personeelslid zou Nina hier vervolgens weken mee hebben rondgereden en later pas naar de politie hebben gebracht. Adjunct-directeur Jan B. verklaart in het verhoor daarentegen dat hij het vuurwapen samen met Nina op advies van de politie bij de cliënt heeft opgehaald en daarna meteen heeft afgeleverd aan het politiebureau. "Ik vond het zeer ongewoon dat wij dat moesten doen van de politie."

‘Havo-diploma’

Uit onderzoek blijkt dat haar personeel wel over de vereiste diploma’s beschikt, maar dat Nina B. zelf een Irakese opleiding heeft die naar Nederlandse maatstaven gelijk staat aan het havo-diploma, zo meldde RTV Oost eerder al. “B. voldoet niet aan de eisen gesteld aan een beroepskracht conform de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Almelo”, aldus het rapport.

Crisisopvang in hotels

Ook blijkt uit het rapport dat er duizenden euro’s is uitgegeven aan reis- en verblijfkosten: in 2016 ging het om 12.354 euro, in 2017 om 7.869 euro. Een groot deel ervan ging op aan hotelrekeningen. Volgens de directeuren ging het daarbij om spoedopvang en crisisverblijf van cliënten. “De vraag kan worden gesteld of dit een maatschappelijk wenselijke situatie is”, luidt de kritische kanttekening van de sociaal rechercheurs.



Medicijnen

Ook wordt in het rapport de medicijnverstrekking aan de kaak gesteld. Op het moment dat directeur Nina B. tijdens het verhoor wordt gevraagd of haar personeel medicatie uitdeelt, ontkent ze dit in alle toonaarden. Haar medewerkers mochten dit sowieso niet omdat ze de vereiste ‘cursus uitgifte medicatie’ niet hadden gevolgd



Uit onderzoek door de sociale recherche blijkt echter dat het personeel wel degelijk pillen uitdeelde. Deze medicatie lag opgeborgen in een kast in het kantoor. De uitgifte ervan werd op papier bijgehouden. De gemeentelijke rechercheurs hebben daarvan bewijs in de vorm van een WhatsApp-foto van deze lijst.

Dure lease-Mercedes

Tijdens de verhoren werd directeur Nina B. ook gevraagd waarom ze heeft gekozen voor een dure lease-Mercedes (type: GLC-250D, cataloguswaarde: 81 mille). Daarop antwoordde ze: “Wij gebruiken deze auto’s voor ambulante begeleiding of voor het verhuizen van cliënten. Ik heb een dure auto genomen omdat ik vind dat ik het verdien.”

Tekst gaat door onder foto.

De dure lease-Mercedes waarvan directrice Nina B. vindt dat ze "die verdiend heeft". (Foto: RTV Oost)

Adjunct-directeur ook verdacht

Behalve Nina B. hangt overigens ook adjunct-directeur Jan B. strafvervolging boven het hoofd. De man zit al geruime tijd overspannen thuis, naar eigen zeggen vanwege de spanningen bij Victorie. Tijdens de verhoren verklaarde hij uitgebreid over de financiële misstanden en dat hij tegen Nina had gezegd dat ze moest stoppen met de casinobezoeken en hulp moest zoeken wanneer er sprake was van een verslaving. Nina B. ontkende trouwens eerder tegenover RTV Oost dat ze gokverslaafd is.



Volgens het rapport van de sociale recherche wordt nu samen met het Openbaar Ministerie bekeken of er proces-verbaal wordt opgemaakt wegens valsheid in geschrifte, verduistering en zorgfraude tegen beide directeuren van het zorgbureau. De officier van justitie beslist uiteindelijk of er een strafrechtelijk onderzoek volgt.

Vernietigend oordeel

Op basis van onderzoek velt de sociale recherche in haar rapport uiteindelijk een vernietigend oordeel over Victorie. “De kwaliteit en rechtmatigheid (…) zijn zwaar ondermaats.”

Tekst gaat door onder foto.

Verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo bestudeert de juridische mogelijkheden tegen Victorie (Foto: RTV Oost)

Aangifte zorgfraude

Verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat – wanneer mocht blijken dat er zorggeld in verkeerde zakken is beland – de gemeente Almelo alles op alles zal zetten om dit geld terug te vorderen. Bovendien zal dan aangifte worden gedaan van zorgfraude.