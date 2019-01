5 tips om nieuwjaarswensen over te brengen zonder dat het ongemakkelijk wordt

Als etiquette-expert ziet Gonnie Klein Rouweler dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om zich de eerste dagen in het nieuwe jaar vrij te bewegen op het werk of een nieuwjaarsborrel. "Er zijn mensen die bewust de eerste paar dagen van januari vrij nemen omdat ze geen zin hebben om collega's de eerste dagen onder ogen te komen. Dat is zo zonde van je vrije dagen. Er zijn verschillende manieren waarop het nieuwjaarswensen makkelijker wordt", vertelt ze.

Tip 1 van Gonnie

"Wees altijd van te voren duidelijk. Dat betekent dat je van te voren al zegt: ik ga niet zoenen."

Tip 2 van Gonnie

"Let op de lichaamstaal van de ander. Als je ziet dat hij of zij er geen zin in heeft, ga dan niet toch een zoen geven."

Tip 3 van Gonnie

"Als je wél gaat zoenen, sla dan niet mensen over. Kies dus niet alleen de hele leuke collega's uit. Overslaan dat kan niet."

Tip 4 van Gonnie

"Als je ziet dat een collega je aanvalt, doe dan je armen over elkaar. Je zet dan als het ware de boel op slot. Strek desnoods je linkerarm uit of houd de ander met je linkerhand op zijn schouder op afstand. Blijf vooral glimlachen, je wilt natuurlijk niet dat de ander zich ongelukkig gaat voelen."

Tip 5 van Gonnie

"Gebruik geen smoesjes. Bijvoorbeeld dat je niet zoent omdat je verkouden bent. Stay professional and you never go wrong."

"Zorg voor voldoende eten"

Is het nieuwjaarswensen achter de rug, zorg er dan voor dat je voldoende eet zou een volgende tip van Gonnie zijn. Degene die de borrel organiseert moet voor voldoende eten zorgen, vindt ze. "Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik zeg het daarom maar: 'Als je een nieuwjaarsborrel organiseert, zorg dan dat je gasten voldoende en goed te eten krijgen. Als je werknemers na vijven worden uitgenodigd voor een borrel, dan mogen ze verwachten dat er wat eten voor ze geregeld is.

"Drink niet te veel"

"En ook op borrels geldt: blijf professioneel. Het gebeurt nog wel eens dat er sprake is van overmatig drankgebruik, of gasten die te veel hebben gedronken en ineens allemaal geheimen beginnen te vertellen. Dat komt dan later uit en dat wordt ze dan niet in dank afgenomen. Dus tot slot nog een extra tip: blijf professioneel en drink niet veel, ook al is het nog zo gezellig."