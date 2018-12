PTSS en vuurwerk: zo beleeft de Oldenzaalse veteraan Stephanie de jaarwisseling

Voor de meeste mensen is Oud en Nieuw een feest met oliebollen en vuurwerk, maar veteraan Stephanie Hulsman uit Oldenzaal kan er niet van genieten. Na haar missie in Bosnië keerde ze terug met een posttraumatisch stressstoornis (PTSS). De jaarwisseling staat bij haar in het teken van oordoppen en zoveel mogelijk binnen blijven.

“Doutzen, ga je mee?” Stephanie roept haar bruin-wit gevlekte hulphond voor een wandelingetje op oudjaarsdag. Buiten knalt het carbid en de rook van afgestoken rotjes stijgt op uit de bosrand waar Hulsman normaal gesproken haar vaste rondje loopt. Maar vandaag neemt ze liever een andere route.

Onvoorspelbaar

De hond moet uit en daarom loopt de Oldenzaalse buiten, maar echt van harte gaat het niet. De onvoorspelbaarheid van het geluid en de flitsen van vuurwerk veroorzaken dat het overprikkelde brein van Stephanie extra hard aan het werk is. “Ik moet mezelf echt toespreken: er is niets aan de hand, het is veilig”.



Hulphond Doutzen trippelt voor haar over het onverharde pad en lijkt geen last te hebben van de knallen. “Zij zorgt voor afleiding wanneer ik in de stress schiet. Door bijvoorbeeld heel vervelend te gaan doen, zodat ik focus op de hond en ik niet in mijn hoofd blijf zitten.”

Harde knallen

De zinnen van Stephanie stokken even wanneer er een onverwachts harde knal klinkt. Zélfs de hulphond duikt in elkaar met de oren plat in de nek.

“Vooral die harde klappen komen behoorlijk binnen. Twee jaar geleden bracht dit geluid mij terug naar bepaalde traumatische gebeurtenissen en zou ik nu hard zijn weggerend.”

PTTS

“De naam PTSS is veel complexer dan men vaak denkt. Het gaat niet over één traumatische gebeurtenis, het gaat veel verder. Het raakt je als mens.”

Halverwege het pad keert Doutzen om en begint al terug te lopen naar de gerenoveerde boerderij waar Hulsman woont. “Normaal krijgt ze niet genoeg van wandelen, maar nu laat ze merken dat het genoeg is geweest voor mij.”

Siervuurwerk

"Als het straks twaalf uur is, doe ik mijn oordoppen in en zet een muziekje aan. Ik ga wel naar buiten om naar het siervuurwerk te kijken. Dan kan ik me er op voorbereiden en vind ik de knallen ook niet zo erg."