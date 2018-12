Deel dit artikel:













Brandweer blust schuurbrand in Zwolle De schuur raakte flink beschadigd (Foto: News United / Stefan Verkerk) De brandweer koelt de gasfles (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Een schuur in Zwolle is vanavond in vlammen opgegaan. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat het houten gebouw achter een woning aan de Kleine Baan flink beschadigd is.

Toen de gealarmeerde hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen metershoog uit het schuurdak. De politie heeft de straat volledig afgezet. De brandweer heeft een gasfles uit de brandende schuur gehaald om erger te voorkomen. De oorzaak van de brand is niet bekend.