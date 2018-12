Deel dit artikel:













Dode door vuurwerkexplosie in Enschede Dode bij vuurwerkexplosie in Enschede (Foto: News United/Dennis Bakker) Vuurwerkexplosie in Gerststraat in Enschede (Foto: News United/Dennis Bakker)

In de Gerststraat in Enschede is een man omgekomen bij een explosie, de oorzaak is vuurwerk. De politie is bezig met onderzoek en heeft de plaats afgeschermd met een scherm en linten.

De politie geeft via twitter een update over het onderzoek. Ook worden getuigen zich gevraagd te melden om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Op de foto is te zien dat een aanhanger is ontploft, de ravage in de straat is groot. De ramen van een vlakbij gelegen huis zijn gesprongen.