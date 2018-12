Hoofdprijs van 30 miljoen euro Staatsloterij valt in Enschede

Een speler van de Staatsloterij in Enschede heeft het winnende lot; op lotnummer AV 83402 is de hoofdprijs van 30 miljoen euro gevallen. Wie de winnaar is, maakt de loterij niet bekend.

De Oudejaarstrekking werd voor de 27ste keer georganiseerd en op oudejaarsdag werd een record gehaald in het aantal gekochte loten in 1 uur tijd.

Tijdens de piek, tussen 14 uur en 15 uur, werden er 32 Oudejaarsloten per seconde gekocht, wat neer komt op ruim 115.000 loten in één uur. Nooit eerder werden er in één uur zoveel tijd Oudejaarsloten gekocht. In totaal werden er voor de Oudejaarstrekking van 2018 ruim 6.3 miljoen loten verkocht. Het totale prijzenpakket van deze Oudejaarstrekking bedroeg meer dan EUR 67,5 miljoen, inclusief 250 MINI’s.

Winnaars blijven anoniem

“Wat een geweldige start van het jaar voor deze nieuwe Nederlandse multimiljonair. We willen deze winnaar heel graag persoonlijk feliciteren met deze bijzondere prijs. We nodigen de winnaar daarom van harte uit om langs te komen op ons kantoor in Rijswijk”, dat zegt prijswinnaar-begeleider Sander van de Vooren van de Staatsloterij weten. De identiteit van prijswinnaars wordt niet prijsgegeven door de Staatsloterij.