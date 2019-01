Deel dit artikel:













Man in Losser vermoedelijk door misdrijf omgekomen, vrouw aangehouden Dode man aangetroffen in woning Losser (Foto: News United/Dennis Nengerman)

In een huis aan de Lepelaarstraat in Losser is afgelopen nacht een dode man gevonden. De politie heeft op basis van een eerste onderzoek een vrouw aangehouden en gaat uit van een misdrijf.

Wat de relatie is tussen de man en vrouw is niet bekend en ook niet hoe de man om het leven is gebracht. Later volgt hier meer informatie over.