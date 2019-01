Deel dit artikel:













Nieuwjaarsduik RTV Oost in De Oldemeijer te Hardenberg weer groot succes Deelnemers Nieuwjaarsduik 2019 (Foto: RTV Oost) Deelnemers Nieuwjaarsduik 2019 (Foto: RTV Oost) Deelnemers Nieuwjaarsduik 2019 (Foto: RTV Oost) Deelnemers Nieuwjaarsduik 2019 (Foto: RTV Oost)

Het jaar begin je pas echt met een frisse duik tijdens de RTV Oost Nieuwjaarsduik. Dit jaar konden mensen plonsen in De Oldemeijer in Hardenberg. Solisten, vrienden-, vriendinnengroepen, clubteams of bedrijventeams, honderden mensen deden mee.

Veel mensen maken zich op voor een fris begin van het nieuwe jaar, de watertemperatuur was zo'n 8 graden, maar er waaide wel een frisse wind. Zo is er een familie die ieder jaar probeert de prijs te halen voor het mooist en meest bijzonder uitgedoste stel dat te water gaat. Ook deze editie is er weer een mooi bedrag van € 250 te winnen voor de groep van minimaal vijf personen die het meest kolderiek, carnavalesk of komisch is uitgedost en die uiteraard de Nieuwjaarsduik daadwerkelijk gaat maken. De Nieuwjaarsduik was live te volgen op TV Oost en via Facebook. Burgemeester Snijders van Hardenberg gaf het startschot. Hij heeft al tegen Esther Rikken gezegd misschien ooit zelf een duik te willen nemen.