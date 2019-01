Verdwenen dino's duiken op in Drenthe, stunt van oudejaarsvereniging De Oliebol

Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder is verantwoordelijk voor de ontvoering van twee reusachtige dino’s uit Zwolle. De metershoge beelden verdwenen in de nacht van 17 op 18 december bij de ingang van Dinoland. De Drentse oudejaarsvereniging haalde de publiekstrekkers weg bij wijze van oudejaarsstunt.

De dino's stonden langs de Nieuwe Veerallee, een drukke doorgaande weg richting het centrum van Zwolle. Het politiebureau is om de hoek bij het Hanzeplein, maar dit weerhield de dieven er niet van om de beelden weg te halen. Dat was nog een hele klus, want de dino's zijn drie meter hoog en zes meter lang.

Aandacht voor bouwplan

De oudejaarsvereniging uit Vledder is al jaar en dag verantwoordelijk voor opvallende stunts, om zo actualiteiten en onderwerpen in het Drentse bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen. Met deze stunt wil De Oliebol het plan Vledder-Noord aankaarten. De bouw van een zorgcentrum, starterswoningen en losse kavels staat al decennia lang op de planning. Het bestuur van De Oliebol maakt zich hard voor betaalbare starterswoningen in Vledder.

Tijdens de jaarwisseling nacht werden de reusachtige dino’s gepresenteerd aan de bezoekers van het nieuwjaarsfeest in de Tippe te Vledder. De mannen van De Oliebol gaven tijdens de presentatie aan dat er archeologische resten zijn gevonden op de huidige locatie waar de bouw plaats zal moeten vinden. De oudejaarsvereniging heeft geen zin om te wachten op gemeente Westerveld. Ze hebben daarom eigenhandig de resten van de Spinosaurus en T-Rex opgegraven. Vervolgens is de eerste heipaal de grond in geslagen en kan de bouw wat betreft De Oliebol beginnen.

Patent op opmerkelijke verdwijningen

Oudejaarsvereniging De Oliebol bestaat sinds 1994 en heeft al vele opmerkelijke verdwijningen op haar naam staan, zo werden eerder de “All You Need is Love caravan” ontvreemd en had de vereniging het grote boegbeeld “Kos met de Snor” uit het Land van Ooit weggehaald. Zeven jaar geleden stuntte de vereniging met de ontvreemding van een enorme F104 Starfighter van luchtvaartmuseum Deelen bij Arnhem. In de jaarwisseling 2012-2013 presenteerden de mannen een enorme baanfiets die bij het wielercentrum Omnisport in Apeldoorn werd ontvreemd. En drie jaar geleden werd een enorme hobbel-eland van het zwaar beveiligde industrieterrein bij de IKEA in Zwolle geleend.