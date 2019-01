Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zo knalde Overijssel het nieuwe jaar in Vuurwerk boven Hengelo (Foto: Instagram / @carlo_vreeswijk)

Gelukkig nieuwjaar allemaal! 2019 is begonnen en dat werd in Overijssel goed gevierd, overal ging vuurwerk de lucht in. Zo zag dat eruit in onze provincie: