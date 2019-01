Kerstgevoel voor koeien van boer Koonstra in de Vinkenbuurt

Voor wie klaar is met zijn kerstboom; breng hem naar boer Koonstra in de Vinkenbuurt. Pieter Koonstra gebruikt ze namelijk als ondergrond voor zijn koeien.

De kerstbomen worden versnipperd en die snippers komen in de stal te liggen. "De snippers zijn een duurzame en fijne ondergrond voor de koeien. Ze zijn ook altijd enthousiast als de verse kerstboom-snippers de stal in komen. Misschien denken ze wel aan het verse gras. En het ruikt nog een poosje naar kerst, heerlijk!"

Duurzaam

De houtsnippers worden vermengd met de mest van de koeien en composteren. Die mest wordt uitgereden op het land. Koonstra vertelt energiek over zijn methode.

"Het vocht van de mest verdampt en dat komt samen met de snippers, het composteert en de warmte die vrijkomt gebruik ik voor het verwarmen van mijn huis en de ontvangstruimte op mijn bedrijf. Na maanden vervang ik de bodem en het compostmengsel is ook deels voor particulieren te koop. Het is een goede rulle compost."

Kringlooplandbouw

De kerstboom die je brengt zou je in theorie een jaar later kunnen ophalen als compost. "Dit is een goed mengsel, beter voor de bodem en de beesten. Het is eigenlijk kringlooplandbouw zoals minister Schouten dat wil. Nee ik ben een gangbare boer, maar ook boeren met een niet-biologisch bedrijf zijn bezig met de leefomgeving voor de beesten en het milieu."

Inzameldag 5 januari

Zaterdag 5 januari staat er een grote versnipperaar op het erf, iedereen die van zijn boom kwijt wil kan hem komen brengen en eventueel zelf in de versnipperaar stoppen. Het adres is Derde Schansweg 17 in de Vinkenbuurt.