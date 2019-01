Regio IJsselland kent rustige jaarwisseling

De veiligheidsregio IJsselland maakt melding van een relatief rustige jaarwisseling. In tegenstelling tot Twente, waar afgelopen nacht sprake was van enkele grote incidenten met dodelijke afloop, waren de hulpdiensten in IJsselland vooral druk met een reeks kleinere voorvallen.

De brandweer IJsselland kwam vanuit de verschillende posten 71 keer in actie. Er waren 53 brandmeldingen, voornamelijk container- en afvalbranden. Bij een brand in een garagebox aan de Douwelerwetering in Deventer ging een auto verloren. De brandweer had in de Oudejaarsnacht wel drukker dan tijdens de jaarwisseling van vorig jaar, toen de brandweer 62 keer uitrukte.



Net als in Twente was er ook in IJsselland geen sprake van agressie of geweld tegen hulpverleners.

Het aantal vuurwerkslachtoffers viel enorm mee. Bij het Deventer Ziekenhuis werd een slachtoffer opgenomen met handletsel. Het Isala kreeg op de Spoedeisende Hulp te maken met twee patiënten die vuurwerkletsel hadden opgelopen. Er was daarbij geen sprake van ernstig trauma.