Steeds meer deelnemers aan nieuwjaarsduik in Nieuwleusen Nieuwjaarsduik Nieuwleusen (Foto: Rieks Folkerts)

De belangstelling om mee te doen aan de nieuwjaarsduik in Nieuwleusen blijft groeien. Vanmiddag doken 39 dappere helden in het ijskoude water in de vijver aan het Vechtland.

Alle deelnemers van de nieuwjaarsduik worden gesponsord. De opbrengst is bedoeld om kinderen in de Roemeense plaats Medgidia een vakantieweek aan te bieden. Ieder jaar gaat in de zomervakantie een groep jongeren uit Nieuwleusen naar deze stad om de kinderen in achterstandsbuurten een mooie week te bezorgen. Dit is een initiatief van Dick en Gerrie van Lenthe.