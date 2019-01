Deel dit artikel:













Politie laat auto wegslepen in onderzoek naar misdrijf in Losser Auto weggesleept in verband met onderzoek (Foto: Dennis Bakker/News United)

De politie heeft vanmiddag een auto laten wegslepen in het onderzoek naar het misdrijf dat vandaag plaatsvond in een woning aan de Lepelaarstraat in Losser. Daar werd na een telefonische melding kort na drie uur 's nachts een 39-jarige man levenloos aangetroffen.

Al snel bleek dat de bewoner van het pand door een misdrijf om het leven was gekomen. De 43-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was is aangehouden. De vrouw is ingesloten op het bureau. Naar de dood van de man en de eventuele betrokkenheid van de vrouw wordt een nader onderzoek ingesteld. Daarnaast doet de politie onderzoek in de tuin van de woning, en is vanmiddag dus ook de auto meegenomen.