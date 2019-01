Deel dit artikel:













Man uit Vriezenveen na wilde achtervolging aangehouden in Rotterdam Man uit Vriezenveen opgepakt in Rotterdam (Foto: Politie Rotterdam-Oost) Man uit Vriezenveen opgepakt in Rotterdam (Foto: Politie Rotterdam-Oost)

Na een wilde achtervolging heeft de politie zondag een 37-jarige man uit Vriezenveen kunnen aanhouden in Rotterdam. Hij deed er alles aan om per motor, die een paar dagen eerder werd gestolen in Enschede, te ontsnappen aan de politie.

Agenten ontdekten dat iemand op de gestolen motor rondreed in Capelle en zetten een achtervolging in. Die verliep ronduit wild. Er werden snelheden van 134 kilometer per uur bereikt op fietspaden. Minutenlang probeerde de man te ontkomen, maar tevergeefs. Hij verloor de macht over het stuur en crashte in de berm. De man wordt verdacht van heling en diverse verkeersovertredingen. De politie Oost-Nederland doet verder onderzoek.