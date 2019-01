Gary Hekman ook bij NK marathon onderuit in finale

Opnieuw een dramatische schaatsmarathonrace voor Gary Hekman uit Kampen vanavond. De sprinter was na een opstootje tijdens de NK massastart van afgelopen zondag gebrand op revanche, maar ging in de laatste bocht onderuit.

Hij lag op dat moment op de derde plek. Zijn ploeg AB Vakwerk had goed voor hem gereden en Hekman leek op weg naar een sprint om de winst, maar in de laatste bocht gleed hij ineens onderuit. Arjan Stroetinga greep de winst in Groningen, het was zijn zevende titel. Sjoerd den Hertog werd tweede en Crispijn Ariëns derde.

Berisping

Zondag kwam Hekman in het gedrang en viel samen met Simon Schouten. De tweede grepen elkaar daarna naar de keel en er werd een kopstootje uitgedeeld. Beiden kregen een berisping van de KNSB.

Schouten wint bij vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst voor de vierde keer op rij naar Irene Schouten. Zij won voor Bianca Bakker en Manon Kamminga.