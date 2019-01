Vuurwerkkaravaan trekt rond Raalte: enkele duizenden kilo's vuurwerkafval ingezameld

De vuurwerkkaravaan die vandaag door Raalte trok, heeft enkele duizenden kilo's vuurwerkafval ingezameld.

Ieder jaar trekt rond 2 januari de 'karavaan' door alle buurtdorpen van de gemeente Raalte. Inwoners kunnen daar hun vuurwerkafval inleveren en kinderen kunnen er zelfs een prijs mee winnen.

Kofferbak puilt uit

De één bracht een klein tasje afval met de fiets, bij de ander puilde de kofferbak van de auto uit. "Dit is van de hele straat hoor", vertelt Ernst Kleinvelderman terwijl hij de kofferbak van de auto in Nieuw Heeten leegt. "We vegen het altijd samen met de buren bij elkaar, we ruimen het gezamenlijk op."

"Het idee achter de vuurwerkkaravaan is om de rommel van de straat te houden", legt uit Bennie Huis in 't Veld van de gemeente Raalte uit. "Als de mensen het zelf inleveren, scheelt het de gemeente heel veel opruimkosten."



Opgeruimde straat is veiliger

En het idee achter de opgeruimde straat is niet alleen dat het prettig oogt, het is ook een stuk veiliger. "Als er vuurwerk ligt dat niet is afgegaan, dan is het denk ik veiliger om het weg te halen dan om het bij het grofvuil te doen", vertelt Kleinvelderman.

En de opbrengst van de karavaan vandaag? "We hopen toch wel zo'n 3.000 tot 3.500 kilo vuurwerkafval op te halen", aldus Huis in 't Veld.