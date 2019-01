Enschedese prijswinnaar van 30 miljoen meldt zich bij Staatsloterij

De Enschedeër die tijdens de jaarwisseling 30 miljoen euro heeft gewonnen, heeft zich inmiddels bij de Staatsloterij gemeld. De winnaar was iemand die automatisch meespeelde.

De identiteit wordt niet bekendgemaakt. "Er is inmiddels contact geweest met de winnaar en die komt binnenkort langs op ons kantoor", zegt woordvoerder Bert van Plateringen van de Staatsloterij.

Eerste hulp bij geluk

Het eerste advies dat de loterij aan de winnaar geeft is rustig de tijd nemen om na te denken over wat hij of zij met het geld gaat doen. "Daarnaast adviseren we ook om wel iets moois te kopen, zoals een nieuwe auto. Zo kun je er echt even van genieten", zegt Van Plateringen.

De loterij geef zelf geen financieel advies, maar verleent "eerste hulp bij geluk", zegt Van Plateringen. Nadat het geld is overgemaakt, houdt de loterij geregeld contact met de grote prijswinnaars. "Daaruit blijkt maar weer eens dat Nederlanders geen 'big spenders' zijn."