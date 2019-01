Deel dit artikel:













De btw-verhoging, wat betekent dat voor jou?

Per 1 januari is de btw voor veel producten en diensten verhoogd. Van dagelijkse boodschappen zoals brood en fruit tot bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of het reizen met de trein. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor jou, als consument? Wij hebben vijf voorbeelden op een rijtje gezet.

Volgens onderzoek van ING worden de kosten van de consument per jaar zo'n driehonderd euro per huishouden meer. Dit ga je ervan merken: Dagelijkse boodschappen, zoals fruit, worden duurder

Een trosje bananen, een zakje borrelnootjes of een halfje meergranenbrood; het stijgt allemaal van 6% naar 9% btw. Vooral over de stijging van groenten en fruit is veel commotie, omdat volgens velen dat juist niet zou moeten stijgen om een gezondere leefstijl te stimuleren. Ongezondere dingen, zoals alcohol en pruimtabak, worden niet duurder. Dat komt doordat dit onder de regeling van 21% btw valt.



'Diensten' zoals de kapper en voetbalwedstrijden worden duurder

Een kaartje voor FC Twente - Go Ahead Eagels of een bezoekje aan een concert van Ilse de Lange wordt ook duurder. Evenals je bezoekje aan de kapper. Deze diensten vielen ook onder de 6% btw-regeling en gaan naar 9%.



Het openbaar vervoer wordt duurder

Met de trein van Zwolle naar Deventer, of met de bus naar je werk? Ook dan ben je ietsje duurder uit. Voor forenzen gaat dit op jaarbasis financieel verschil maken. Een NS Altijd Vrij-abonnement kost nu bijvoorbeeld nog 334 euro per maand en daar komt in 2019 per maand 10,02 euro bovenop. Op jaarbasis praat je dan over 120,24 euro, berekende Business Insider.



Het kraanwater wordt duurder

Gemiddeld verbruikt een tweepersoonshuishouden jaarlijks zo'n 173,40 euro aan water, volgens het Nibud. Per 1 januari is dit bedrag verhoogd naar 178,60. Je glaasjes kraanwater worden dus ietsje duurder.



Je dagelijkse 'bakkie pleur' stijgt in prijs

Ben je een koffiedrinker? Dan heb je pech. Je dagelijkse 'bakkie pleur' wordt ook drie procent duurder. Gemiddeld kost een koffie in de horeca zo'n 2,39 euro volgens onderzoek van Misset Horeca. Stel; je drinkt elke werkdag wel een kopje koffie, dan kost dat je 621,40 euro. Vanaf dit jaar gaat het je 640,42 euro kosten. Een verhoging van 18,64 euro. Niet alles wordt duurder Veel producten en diensten worden dus duurder, maar niet alles. Zo gaat het voornamelijk om alledaagse producten en diensten. Daarnaast betekent dit niet dat bijvoorbeeld de bananen per se duurder worden, het hangt er namelijk van af of de bedrijven de btw-verhoging doorberekenen in de producten.