Vuurwerkslachtoffer Enschede zette zich in voor zijn medemens: 'We zetten Henks missie nu voort'

Kempers laat een vrouw en twee kinderen na.



De Priester werd hij genoemd. Of ook wel Big Foot, vanwege zijn imposante verschijning. Henk Kempers was een man met een opmerkelijk levensverhaal. Van zwaar verslaafde heroïnejunk tot iemand die zich inspande voor zijn medemens in nood.



'Wedergeboorte'

“Het is te bizar voor woorden”, zegt Petra Pelties, een goede vriendin van Kempers. “Het is exact 28 jaar geleden dat Henk een soort wedergeboorte beleefde. Het was kort na middernacht dat hij het licht zag. En nu – eveneens kort na middernacht – komt hij door een gruwelijk ongeval om het leven.”



'Licht gezien'

Petra – ook bekend als de rapper Queen P. – refereert aan een opmerkelijk voorval een kleine drie decennia geleden. “Henk werd toen aangesproken door een straatpredikant, die vroeg of hij samen met zijn volgelingen voor Henk mocht bidden. Hij had daar zo zijn bedenkingen bij, maar stemde er toch mee in. Henk heeft me later meermalen verteld dat hij kort daarop het licht heeft gezien. Kwam in aanraking met God. Hij ging op zijn knieën, heeft gehuild en vanaf dat moment geen enkele drug meer aangeraakt.”

De door een vuurwerkbom omgekomen Henk Kempers zette zich in voor zijn medemens (Foto: RTV Oost)

Sterker, Kempers zette zich vervolgens met zijn hele ziel en zaligheid in voor lotgenoten. “Hij was oprichter van een verslavingskliniek hier in Enschede en stond altijd voor iedereen klaar. Hielp mensen uit de goot. Onder het motto: als mij het is gelukt, moeten jullie dat ook kunnen.”

Roma-gemeenschap

Kempers woonde voorheen in Hengelo, maar verkaste naar Curaçao waar hij jarenlang verslaafden opving. Sinds drie jaar was hij weer terug in Twente, waar hij was neergestreken in een woning aan de Gerststraat. Behalve voor junks maakte hij zich bovendien sterk voor de Roma-gemeenschap in Twente. “Die vraag kreeg hij toen hij op Curaçao zat. Henk was volop betrokken bij de kerk van de Roma. Hij heeft de afgelopen drie jaar circa 200 Roma gedoopt.”

Toevallige omstander

Het slachtoffer blijkt een toevallige omstander die met het ontplofte vuurwerk niets te maken had. “Ik heb gezien dat Henk tot circa middernacht live op Facebook zat. Hij filmde wat er in de buurt gebeurde. Op een gegeven moment is hij naar twee buurmannen gelopen om ze gelukkig nieuwjaar te wensen. Vervolgens ging het mis. Het was brute pech: Henk was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Het opvallende is dat die twee andere mannen vrijwel niets mankeren.”

Toedracht incident nog onduidelijk

Volgens buurtbewoners stond er aan de Gerststraat een aanhanger met daarop een soort mortierinstallatie, bedoeld voor het afvuren van zwaar illegaal vuurwerk. Die installatie zou door onbekende oorzaak zijn omgevallen, waarop Kempers werd geraakt door rondvliegende brokstukken. Er is nog kort geprobeerd hem te reanimeren. Volgens politiewoordvoerder Jan Thijs Hemmen is bekend van wie de aanhangwagen is. "Maar dat hoeft nog niet te zeggen dat hij verantwoordelijk was voor het spul dat erop stond."

De politie was woensdag nog steeds volop bezig met het buurtonderzoek. Volgens buurtbewoners zou er een aanhouding zijn verricht. "Dat is ook geluiden die wij horen, maar ik heb dit nog niet bevestigd gekregen", aldus de politiewoordvoerder.

Missie voortzetten

Petra kan het nog steeds niet bevatten: "Henk was een man met een hart van goud. Zette zich in voor alles en iedereen. En dan gebeurt dit."



Vrienden van Henk Kempers zijn nieuwjaarsavond bijeengekomen om het drama van hun overleden maatje gezamenlijk te verwerken. Volgens Petra werd daarbij meteen voor iedereen al duidelijk dat het de bedoeling is om de door Kempers opgerichte stichting Justgo4it voort te zetten: “Dit was zijn levenswerk. Het laatste wat we willen is dat dat verloren zou gaan.”

Henk Kempers vertelde op 23 september 2009 over zijn passie in het TV-programma Geluk Gezocht.

