Aanhouding voor fatale vuurwerkbom Enschede

De explosie was aan de Gerststraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

De politie heeft vanmiddag een 30-jarige inwoner van Enschede aangehouden in verband met de vuurwerkbom die vlak na de jaarwisseling het leven eiste van de 54-jarige Henk Kempers. De politie wil niets zeggen over de exacte betrokkenheid van de verdachte.

Het slachtoffer stond als omstander toevallig in de buurt van een aanhangwagen waarop vuurwerk lag. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een explosie, waarna Kempers werd geraakt door rondvliegende brokstukken.

Brokstukken

Volgens bewoners van de Gerststraat, waar het fatale incident plaatshad, zou er op de aanhanger een mortierinstallatie hebben gestaan, bedoeld om zwaar illegaal vuurwerk af te schieten. Onbekenden zouden wat op de aanhanger hebben gegooid, waardoor de installatie omviel. Intussen is al wel bekend dat naast de aanhanger een vuurton stond.

De politie zegt nog niets te kunnen vertellen om welk vuurwerk er precies op de aanhanger lag.

De politie heeft intussen de eigenaar van de aanhanger achterhaald, maar wil niet ingaan op de vraag of dat de man is die nu is aangehouden.

Buurtonderzoek

Woensdagmiddag is er een buurtonderzoek gehouden in de Gerststraat. Daarbij zijn flyers verspreid, waarin omwonenden onder meer wordt gevraagd of ze meer weten over de aanhangwagen waarop het vuurwerk lag, maar ook de vuurton die ernaast stond.



Toevallige omstander

De tragedie had enkele minuten na de jaarwisseling plaats. Het slachtoffer had met het vuurwerk zelf niets te maken, maar stond toevallig in de buurt toen zich de explosie voordeed. “Het was brute pech. Henk was op het verkeerde moment op de verkeerde plek”, zo vertelt Petra Pelties, een goede vriend van Kempers, woensdag op de website van RTV Oost.

Bekende verschijning

Kempers was een bekende verschijning in de regio Twente. Nadat hij zelf jarenlang als junk zwaar verslaafd was aan heroïne had hij – na een gebedsgenezing op straat – het licht gezien. Sindsdien zette hij zich volop in voor zijn medemens in nood. Dat leverde hem de bijnaam ‘De Priester’ op.